На тлі протестів і агресивних дій з боку Лукашенка та влади у Білорусі звільнився ще один популярний ведучий. Цього разу мовиться про Олександра Лучонка, який працював на державному "Білорусь 1". Лучонок, зі свого боку, розповів, як в країні діяла пропаганда.

Пропаганда Лукашенка: принцип роботи

Про своє звільнення та про причини Олександр Лучонок написав у інтсаграмі. Він підкреслив, що вся інформація, яку транслюють по телебаченню, – чітко виважена та її не один раз перечитували редактори та ідеологи.

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Є певна тактика, планування, стратегія впливати на наші уми. Основна суть – акуратно та ненав'язливо вселяти людям, що наша країна не перебуває в "застої". Якщо в якій-небудь сфері або галузі відбувається провал, для згладжування кутів удар на себе приймає місцева вертикаль,

– зауважив журналіст.

Він додає, що кожен випуск новин – це продуманий хід. А найбільше його в цій ситуації дивує, чому "хлопці почали так здавати свої позиції".

"Як мені здається, філігранно сфальсифікувати за нинішнього розколу суспільства – це "намалювати" 50+, і явно не настільки масового масштабу набув би нинішній протестний рух!" – підкреслив він.

Лучонок також наголосив, що думка про нібито втручання інших країн у протести в Білорусі – це просто заперечення своєї поразки.

Символ протесту сьогодні – не Тихановська , а самі люди,

– підкреслив журналіст.

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Коротко про те, що відбувається в Білорусі

Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.

Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.

Протести у Білорусі вже тривають 5 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.