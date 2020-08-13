Як працює пропаганда Лукашенка: звільнений журналіст центрального каналу зробив зізнання
На тлі протестів і агресивних дій з боку Лукашенка та влади у Білорусі звільнився ще один популярний ведучий. Цього разу мовиться про Олександра Лучонка, який працював на державному "Білорусь 1". Лучонок, зі свого боку, розповів, як в країні діяла пропаганда.
Пропаганда Лукашенка: принцип роботи
Про своє звільнення та про причини Олександр Лучонок написав у інтсаграмі. Він підкреслив, що вся інформація, яку транслюють по телебаченню, – чітко виважена та її не один раз перечитували редактори та ідеологи.
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Є певна тактика, планування, стратегія впливати на наші уми. Основна суть – акуратно та ненав'язливо вселяти людям, що наша країна не перебуває в "застої". Якщо в якій-небудь сфері або галузі відбувається провал, для згладжування кутів удар на себе приймає місцева вертикаль,
– зауважив журналіст.
Він додає, що кожен випуск новин – це продуманий хід. А найбільше його в цій ситуації дивує, чому "хлопці почали так здавати свої позиції".
"Як мені здається, філігранно сфальсифікувати за нинішнього розколу суспільства – це "намалювати" 50+, і явно не настільки масового масштабу набув би нинішній протестний рух!" – підкреслив він.
Лучонок також наголосив, що думка про нібито втручання інших країн у протести в Білорусі – це просто заперечення своєї поразки.
Символ протесту сьогодні – не Тихановська , а самі люди,
– підкреслив журналіст.
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Коротко про те, що відбувається в Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.
- Протести у Білорусі вже тривають 5 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.