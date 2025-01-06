России не выгодна оккупация своих территорий, хотя она и не планирует подписывать окончательный мирный договор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Barron's, ссылающегося на AFP.

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Почему наступательные действия ВСУ в Курской области так важны

По словам госсекретаря, позиция Украины в Курске "повлияет на ход будущих переговоров".

Их (украинская – 24 Канал) позиция в Курске является важной, потому что, безусловно, это то, что повлияет на любые переговоры, которые могут состояться в ближайший год,

– сказал Блинкен журналистам в Сеуле.

Блинкен добавил, что администрация Джо Байдена продолжает оказывать Киеву масштабную помощь в сфере безопасности, чтобы поддержать его в противостоянии российской агрессии.

Он также предостерег, что даже в случае прекращения огня Россия, под руководством Владимира Путина, не откажется от своих имперских амбиций.

Американские чиновники и раньше, и сейчас считают, что линия фронта в Украине существенно не изменится. Однако в прошлом году Украина неожиданно достигла немалого успеха в Курской области.

Хотя госсекретарь избежал подробных комментариев по ситуации в Курской области, пророссийские источники сообщают о новой мощной атаке украинских сил.

Напомним, ВСУ начали наступательные действия в Курской области России, а именно в районе населенных пунктов Бердин и Большое Солдатское. В ответ враг тоже пошел в атаку на определенных позициях, в частности на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку.