В то же время на Курщине также есть продвижение российской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Каких успехов достигли ВСУ в Курской области

По данным ISW, российские источники пишут о нескольких механизированных атаках роты украинских Сил обороны на направлении Бердин-Новосотницкий, что расположен на северо-востоке от Суджи. Атаки проводились в три волны, во время них применили примерно батальон бронетехники.

В российских источниках также отмечают, что украинские войска активизировали наступление в направлении Леонидово, что на юго-востоке от Коренева. Кроме этого, провели усиленную механизированную атаку численностью во взвод у Пушкино, расположенного к востоку от Суджи.

На геолокационных кадрах от 5 января можно увидеть, что ВСУ продвинулись в полях на юго-запад и юг от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта.

В Институте изучения войны говорят, что российские пропагандисты опубликовали обновленные карты района боевых действий под Курском, которые указывают на то, что по состоянию на 5 января украинские Силы обороны занимают Черкасское, Поричне, Мартыновку и Михайловку. Отметим, что все населенные пункты расположены на северо-востоке от Суджи и на юго-западе от Бердина.

Карта боев в Курской области / Инфографика Института изучения войны

Российские пропагандисты пишут, что украинские войска недавно также вошли в Новосотницкое, расположенное к востоку от Бердина, и продвинулись в полях к западу от Ямской степи (к северо-западу от Бердина) и к западу от Новой Сорочины (к северу от Суджи и к северо-западу от Бердина).

Там отмечают, что ВСУ небольшими пехотными группами проводили наступательные операции в районе Никопольского и Александровки (к востоку и юго-востоку от Леонидово) и к северу от Русской Конопли, что на востоке от Суджи, в направлении Пушкино.

В то же время в Институте изучения войны сообщили, что российские войска также продвинулись на юго-восток от Суджи и контратаковали ВСУ на юго-восток от Коренево и на север от Суджи. По геолокационным кадрам можно увидеть, что армия России продвинулась в западной и южной части Махновки, что немного юго-восточнее Суджи.

Ранее в DeepState сообщили, что россияне проводят наступление на три населенных пункта Курской области. Речь идет о Малой Локне, Свердликово и Леонидовке. Однако там также отметили, что продолжаются штурмовые действия украинских Сил обороны.