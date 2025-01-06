Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Соответствующую информацию там обнародовали вечером в воскресенье, 5 января.
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Наступление россиян на Курщине
В Курской области россияне проводят наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку. В DeepState сообщают, что одновременно продолжаются штурмовые действия и наших Сил обороны.
Мы пока воздержимся от комментариев. Надо ждать результата, ведь бои продолжаются,
– говорится в сообщении.
Россияне на Курщине ведут наступательные действия на 3 населенных пункта / Карта DeepState
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Напомним, что 5 января российские Z-военкоры сообщили, что украинские силы на Курщине пошли в контрнаступление. Что известно о ходе событий на Курщине, читайте в материале 24 Канала.