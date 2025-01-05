Партнеры нашей страны понимают, что наше государство становится сильным партнером. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что сила Украины является едва ли не самым важным для будущего президента США Дональда Трампа.

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Политическая успешность Курской операции

По словам политолога, успехи украинских военных в Курской области будут транслировать европейским и западным партнерам определенное количество важных моментов:

Украина готова к решительным действиям;

Украина является мощным государством с военного обзора;

Украина автоматизировала свой ВПК и уменьшила зависимость от партнеров.

Все эти факторы демонстрируют, что наша страна является сильным партнером, на которого можно делать ставку. Особое внимание здесь приковано именно к Трампу – он, как бизнесмен мирового уровня, привык делать ставку только на тех, кто выигрывает в любых "гонках".

Сейчас Украина очень четко показывает, что она может выиграть, может эффективно противостоять России и не просто отражает постоянные "мясные" штурмы россиян, а готова воевать на территории России, создавая безопасностно-буферную зону,

– подчеркнул он.

Более того, Владимир Путин не пойдет ни на какие условия без освобождения территории в Курской области. Курская операция – это своеобразный вирус в России, который постепенно продолжает заражать весь "организм".

Пока Украина имеет этот плацдарм, Украина имеет "серьезную карту в рукаве",

– подчеркнул Буряченко.

Кстати, 5 января ВСУ активизировались на Курщине с попытками контрнаступлений. Кроме того, в Курск в этот день прилетел "хлопок", местные жители паниковали и жаловались на "хорошие" дроны.