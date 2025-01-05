Партнери нашої країни розуміють, що наша держава стає сильним партнером. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що сила України є чи не найважливішим для майбутнього президента США Дональда Трампа.

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Політична успішність Курської операції

За словами політолога, успіхи українських військових у Курській області будуть транслювати європейським та західним партнерам певну кількість важливих моментів:

Україна готова до рішучих дій;

Україна є потужною державою з військового огляду;

Україна автоматизувала свій ВПК та зменшила залежність від партнерів.

Всі ці фактори демонструють, що наша країна є сильним партнером, на якого можна робити ставку. Особлива увага тут прикута саме до Трампа – він, як бізнесмен світового рівня, звик робити ставку лише на тих, хто виграє у будь-яких "перегонах".

Зараз Україна дуже чітко показує, що вона може виграти, може ефективно протистояти Росії і не просто відбиває постійні "м'ясні" штурми росіян, а готова воювати на території Росії, створюючи безпеково-буферну зону,

– наголосив він.

Ба більше, Владімір Путін не піде ні на які умови без звільнення території в Курській області. Курська операція – це своєрідний вірус в Росії, який поступово продовжує заражати весь "організм".

Поки Україна має цей плацдарм, Україна має "серйозну карту в рукаві",

– підкреслив Буряченко.

До речі, 5 січня ЗСУ активізувались на Курщині зі спробами контрнаступів. Крім того, в Курськ цього дня прилетіла "бавовна", місцеві жителі панікували та скаржились на "хороші" дрони.