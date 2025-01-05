У міноборони Росії не визнали наступ українських сил та вважають просування ЗСУ контратакою для призупинення руху окупантів. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп у розмові з 24 Каналом прокоментував наступ українського війська у Курській області.

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Один з важливих етапів підготовки

Шарп зазначив, що шість бригад – це значні сили, проте невідомо, чи вони залучені у наступі цілком. Тому що, імовірно, сили, що належать до цих бригад, представлені, наприклад, батальйоном з однієї бригади.

Водночас, на його думку, не варто цілком покладатися на російські пабліки – це лише одне з джерел інформації.

Відповідно щодо кількості українського угруповання, та ще й у перший день наступу, коли ще нічого не зрозуміло, треба бути обережним з висновками. Я впевнений, що це не шість бригад цілком,

– підкреслив військовий оглядач.

Також у росіян є проблеми з використанням FPV-дронів, тому що, як зазначають ворожі пабліки, у Сил оборони під час наступу 5 січня дуже добре працює РЕБ.

Як пояснив Шарп, на сьогодні концентрація російських військ у Курській області достатньо велика. Вони, можливо, не були готові до наступу ЗСУ, але при цьому вони мають достатню кількість FPV-дронів.

Наступати у відкритому полі, якщо не нейтралізована можливість противника використовувати безпілотники, це самогубство. Тому один з важливих етапів підготовки українських сил до наступу мала бути нейтралізація основних ударних засобів противника,

– пояснив він.

Якщо противник не був готовий до контратаки, то засоби РЕБ, за його словами, були приховано перекинуті українськими силами до Курської області.

Зверніть увагу! Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що наступ українських сил у Курській області став несподіванкою для росіян. Зараз ворог, за його словами, має великі проблеми, адже він був атакований на кількох напрямках.

Першочергове завдання

Також військовий експерт оцінив великі наступальні операції проти ворога, який має велику кількість живої сили та серйозний потенціал. Для того, щоб їх здійснювати, потрібно володіти більшими кількісними та якісними ресурсами, або заскочити його зненацька.

Однак сьогодні важко припустити, на його думку, що є готові частини ЗСУ, здатні здійснити успішні масштабні наступальні операції і зайняти значну територію. До того ж противник після початку операції ЗСУ в Курській області має бути готовий до несподіванок.

"Локальні контратаки та можливість зробити сюрприз ворогу – це важливо. Проте захоплення значних територій у російських областях чи потужні наступальні операції на окупованих територіях України, наразі є нереальними. Зараз першочергове завдання – утримання та стабілізація фронту", – резюмував він.

До слова, експерт з питань безпеки та військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко, коментуючи наступальні дії українських сил на Курщині, зазначив, що "Україна здатна до нестандартних дій", а також може проводити "помітні й відчутні для ворога операції", які його стримують. За його словами, цим вона ламає "геополітичні концепції та переговорні стратегії" росіян.