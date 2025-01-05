З самого ранку російські воєнкори плакалися про те, що Сили оборони пішли в наступ на Курщині. У Зеленського тим часом заявили, що "Росія отримує те, на що заслуговує", передає 24 Канал із посиланням на повідомлення підрозділу Khorne Group у телеграмі.

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Що відомо про контратаки ЗСУ на Курщині

На тлі заяв російських воєнкорів про спроби ЗСУ контратакувати у районі сіл Бердин і Велике Солдатське українські військові зробили коментар.

Працюємо, наступаємо. До вечора чекаємо вереску на російських телеграм-каналах, погроз алкоголіків -пропагадистів ядерним ударом,

– йдеться у заяві захисників.

У Khorne Group нагадали, що росіяни вже цілих півроку відбивають Курську область.

Захисники поширили кадри з Курщини: дивіться відео

До слова, у міноборони Росії визнали активізацію українських сил на Курщині. Там назвали дії Сил оборони спробами зупинити наступ окупантів.