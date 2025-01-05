В минобороны России не признали наступление украинских сил и считают продвижение ВСУ контратакой для приостановления движения оккупантов. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в разговоре с 24 Каналом прокомментировал наступление украинских войск в Курской области.

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Один из важных этапов подготовки

Шарп отметил, что шесть бригад – это значительные силы, однако неизвестно, привлечены ли они в наступлении полностью. Потому что, вероятно, силы, принадлежащие к этим бригадам, представлены, например, батальоном из одной бригады.

В то же время, по его мнению, не стоит полностью полагаться на российские паблики – это лишь один из источников информации.

Соответственно относительно количества украинской группировки, да еще и в первый день наступления, когда еще ничего не понятно, надо быть осторожным с выводами. Я уверен, что это не шесть бригад целиком,

– подчеркнул военный обозреватель.

Также у россиян есть проблемы с использованием FPV-дронов, потому что, как отмечают вражеские паблики, у Сил обороны во время наступления 5 января очень хорошо работает РЭБ.

Как объяснил Шарп, на сегодня концентрация российских войск в Курской области достаточно велика. Они, возможно, не были готовы к наступлению ВСУ, но при этом у них есть достаточное количество FPV-дронов.

Наступать в открытом поле, если не нейтрализована возможность противника использовать беспилотники, это самоубийство. Поэтому один из важных этапов подготовки украинских сил к наступлению должна была быть нейтрализация основных ударных средств противника,

– объяснил он.

Если противник не был готов к контратаке, то средства РЭБ, по его словам, были скрыто переброшены украинскими силами в Курскую область.

Обратите внимание! Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что наступление украинских сил в Курской области стало неожиданностью для россиян. Сейчас враг, по его словам, испытывает большие проблемы, ведь он был атакован на нескольких направлениях.

Первоочередная задача

Также военный эксперт оценил крупные наступательные операции против врага, который имеет большое количество живой силы и серьезный потенциал. Для того чтобы их осуществлять, нужно обладать большими количественными и качественными ресурсами, или застать его врасплох.

Однако сегодня трудно предположить, по его мнению, что имеются готовые части ВСУ, способные осуществить успешные масштабные наступательные операции и занять значительную территорию. К тому же противник после начала операции ВСУ в Курской области должен быть готов к неожиданностям.

"Локальные контратаки и возможность сделать сюрприз врагу – это важно. Однако захват значительных территорий в российских областях или мощные наступательные операции на оккупированных территориях Украины, пока нереальны. Сейчас первоочередная задача – удержание и стабилизация фронта", – резюмировал он.

К слову, эксперт по вопросам безопасности и военнослужащий ВСУ Иван Варченко, комментируя наступательные действия украинских сил на Курщине, отметил, что "Украина способна к нестандартным действиям", а также может проводить "заметные и ощутимые для врага операции", которые его сдерживают. По его словам, этим она ломает "геополитические концепции и переговорные стратегии" россиян.