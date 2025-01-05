За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, росіяни були атаковані "несподівано", а голова Офісу президента Єрмак коротко висловився про дії ЗСУ на Курщині, заявивши, що "Росія отримує те, чого заслуговує", передає 24 Канал з посиланням на CNN.

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Україна намагається утримати важливий плацдарм на Курщині

У міноборони країни-агресорки прокоментували бої на Курщині, вказавши, що українці почали контратаки, щоб зупинити наступ Росії. Прокремлівське видання повідомило про нібито розгром сил ЗСУ біля села Бердінь, приблизно за 15 кілометрів від кордону.

Неофіційні російські військові блоги розповіли, що українці просувалися на північ до Бердина. "Ворог кинув резерви в наступ на Курську область", – писали вони. Також повідомлялося про наступ ЗСУ з району Суджі та активізацію українських сил на інших напрямках.

Наразі CNN не може перевірити звіти з поля бою.

Нагадаємо, що вперше Сили оборони прорвали кордон і зайшли на Курщину на початку серпня 2024 року. Українським військовим вдалося розгорнути чималий плацдарм. Із початком осені росіяни, згодом і за підтримки північнокорейських слдатів, намагалися витіснити ЗСУ з цієї території. За даними ЗМІ, їм майже наполовину вдалося це зробити. Україна втратила понад 40 відсотків із захопленої на Курщині території.

Нещодавно президент Зеленський визнав, що плацдарм на Курщині – важливий "козир" у майбутніх переговорах щодо завершення війни. Раніше глава держави заявляв, що очільник Кремля поставив перед заграбниками завдання витіснити ЗСУ з Курщини до 20 січня, дня інавгурації Дональда Трампа. Крім того, політик вказав, що після витіснення українських сил з Курщини, окупанти планують наступ на Сумську область.