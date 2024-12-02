Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Kyodo News.

До теми Солдати КНДР, які прибули на Курщину, ліквідовані, – Зеленський

Зеленський пояснив, чому для Путіна важлива Курська операція

Президент України заявив, що Курська операція, яку проводять ЗСУ, є відповіддю на плани ворога наступати на Сумщину. За словами Зеленського, нині противник робить усе можливе, щоб витіснити українські підрозділи з Курщини, а після – почати наступ на Сумську область. З цією метою, як стверджує український лідер, Кремль і залучив військових КНДР до війни.

Крім того, Зеленський наголосив, що Курський напрямок дуже важливий для Путіна. Ба більше, російський диктатор настільки переймається перебігом подій на полі бою, що він особисто звертається до командування на Курщині.

Він (Путін – 24 Канал) каже, що "судьба сво", так званої "спеціальної військової операції", залежить від їхнього успіху на Курщині, від швидкого відбиття нашого тиску на цьому напрямку. І тому для Путіна дуже важливо, щоб Північна Корея посила саме цей напрямок,

– наголосив Зеленський.

Раніше українські захисники взяли у полон 11 окупантів у Курській області. Вони опинилися в полоні ЗСУ після спроби невдалого штурму.