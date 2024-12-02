Успішну роботу стосовно цього провели Галицькі десантники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду.

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Росіяни потрапили у полон у Курській області

Як розповіли українські захисники, під час одного із невдалих ворожих штурмів, Львівські десантники знищили окупантів, дехто втік, а ті, хто вцілів та заховався, були взяті в полон підрозділом Галицької бригади. Вони, зустрівшись з нашими десантниками, вирішили здатись.

У бригаді показали відео розповіді окупантів, які до війни були ув'язненими, проте підписали контракт та потрапили до 11 десантно-штурмової бригади російської армії. Одному з підрозділів поставили завдання захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ, де є російські цивільні.

Погано підготовлених та слабо оснащених колишніх увʼязнених кинули гинути, як гарматне мʼясо, а їхнє командування втекло щойно почався бій,

– пояснюють бійці.

Розповідь полонених росіян: дивіться відео

До речі, нещодавно операторам ССО вдалося взяти у полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти Росії у Курській області. Там також показали відео полонених окупантів.