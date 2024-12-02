Успешную работу по этому поводу провели Галицкие десантники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду.

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Россияне попали в плен в Курской области

Как рассказали украинские защитники, во время одного из неудачных вражеских штурмов, Львовские десантники уничтожили оккупантов, некоторые убежали, а те, кто уцелел и спрятался, были взяты в плен подразделением Галицкой бригады. Они, встретившись с нашими десантниками, решили сдаться.

В бригаде показали видео рассказы оккупантов, которые до войны были заключенными, однако подписали контракт и попали в 11 десантно-штурмовой бригады российской армии. Одному из подразделений поставили задачу захватить населенный пункт подконтрольный ВСУ, где есть российские гражданские.

Плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключенных бросили погибать, как пушечное мясо, а их командование сбежало как только начался бой,

– объясняют бойцы.

Рассказ пленных россиян: смотрите видео

Кстати, недавно операторам ССО удалось взять в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты России в Курской области. Там также показали видео пленных оккупантов.