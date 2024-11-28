Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.

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Поповнення обмінного фонду у Курській області

Так, бійці ССО під час проведення спеціальний дій у Курській області завдали суттєвих втрат в живій силі противнику. Ба більше, вони взяли в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти Росії

"Саме так ворожі морпіхи повинні "відзначати" своє професійне свято", – підсумували у ССО.

Як бійці ССО взяли у полон росіян на Курщині: дивіться відео

Зауважимо, також днями оператори 73 морського центру ССО ЗСУ здійснили успішний наліт на позиції росіян в Курській області і показали відео. Їм вдалося знищити двох військовослужбовців армії Росії.

Раніше під час ведення спеціальної розвідки на Курщині воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили 10 окупантів. Ще 3 солдат армії країни-агресорки узято в полон.