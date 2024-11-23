Вдалося ліквідувати десяток вояків армії противника та взяти кількох у полон. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Воїни ССО здійснили наліт на позиції противника

Під час ведення спеціальної розвідки на Курщині воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції противника,

– ідеться в повідомленні.

Внаслідок спеціальних дій операторів ССО було ліквідовано 10 окупантів. Відомо, що ще 3 солдат армії країни-агресорки узято в полон. Відтак, вони, як зазначили в ССО, "поповнили обмінний фонд".

Наліт на позиції ворога воїнами ССО: дивіться відео



