Однак попри це, фронт не обвалився, а це найважливіше в обороні, сказав 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. До слова, загалом у листопаді ворогу вдалося захопити 600 квадратних кілометрів.

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Чи має Росія ще потенціал для наступу

На фронті триває оборонна операція українських військ. На деяких ділянках наші війська можуть, або вже відвоювали певні позиції, які раніше зайняв ворог і витіснили його звідти.

Є ділянки, на яких відбувається стримуюча оборона, наприклад, на Курахівському напрямку, яка передбачає призупинення просування ворога, збивання темпу просування та завдавання максимальних втрат з подальшим відведенням військ та зайняттям інших позицій.

Ворог наступає й буде наступати поки ще має потенціал, проте він поступово зменшується. Росіяни наступатимуть до того моменту поки ЗСУ не вдасться їх остаточно зупинити,

– зазначив Мусієнко.

За його словами, щоб змінити ситуацію потрібно більше систем ППО, аби вони працювали на фронті й були стримувальним фактором проти російської авіації. Також треба більше далекобійних засобів ураження, щоб створювати ворогу серйозні проблеми з логістикою, боєприпасів, дронів тощо.

Яка ситуація на фронтах

Зараз Курахівський напрямок найгарячіший. Відповідно там зафіксовано найбільше просування росіян. Все це пояснюється тим, що як тільки ворог починає заходити в зону забудови, то просування стає більшим та швидшим.

Росія входить в зимову кампанію й намагатиметься зробити все, щоб за наслідками цієї кампанії спробувати захопити всю Донецьку область. Такі стратегічні цілі залишаються у ворога,

– зазначив військовий експерт.

Також збільшилася загроза для Запорізького напрямку. З початку листопада там фіксується зростання активності ворога. Видно, що Росія має певні задуми й намагатиметься просуватися.

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"Уже були певні невдалі спроби, або з зовсім незначним просуванням ворога", – зауважив Мусієнко.

Курщина це теж один із пріоритетних напрямків, на якому йдуть активні бойові дії. Як й Куп'янський напрямок, але там вдалося ситуацію стабілізувати, порівняно з тим, якою вона була два тижні тому.

Зазначимо, що Сили оборони завершили зачистку Куп'янська від російських загарбників, які прорвалися в місто 13 листопада.