Аналітики ISW опублікували огляд ситуації на фронті та карти бойових дій 26 листопада. Головне – повідомляє 24 Канал.
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Яка ситуація на фронті: огляд ISW
- Російські війська 26 листопада продовжили наступ на головному українському виступі в Курській області. Однак не зробили жодного підтвердженого просування.
Пропагандисти писали, що окупанти нібито просунулися в районі Новоіванівки (на південний схід від Коренево), Камишівки (на північ від Суджі), Даріно (на південний схід від Коренево) і Крем'яного (на схід від Коренево), а українські сили контратакують у цьому районі. Втім, аналітики не знайшли жодних підтверджень успіхів ворога.
- 25 і 26 листопада Сили борони відбили російські транскордонні атаки на північний захід від Харкова. Російські загарбники проводили наступальні операції поблизу кордону на північний захід від Харкова в районі Козачої Лопані та Кудіївки, а також на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 25 і 26 листопада.
Начальник Дергачівської МВА 26 листопада заявив, що українські захисники відбивають постійні атаки дрібних російських ДРГ в лісистій місцевості в районі кордону Харківської області та Росії. Офіцер бригади, що діє на Харківському напрямку, 26 листопада заявив, що окупанти розгортають резерви для відбиття втрачених позицій в Глибокому та Лук'янцях на північ від Харкова.
- Сили оборони відновили раніше втрачені позиції на захід від Кремінної на тлі продовження наступальних операцій Росії вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 26 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 листопада, показують, що захисники нещодавно повернули позиції на північний схід від Торського.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- У Донецькій області окупанти продовжували наступальні операції на північний схід від Сіверська в районі Григорівки 25 і 26 листопада, втім, підтверджених успіхів ворога немає. Також 26 листопада російські війська продовжували наступальні дії в напрямку міста Часів Яр, але жодного підтвердження просування агресора немає.
- Росіяни 25 і 26 листопада продовжували інтенсивні наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтвердження просування немає.
- Окупанти просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 і 26 листопада, вказують на те, що загарбники мали певні успіхи на південний захід від Юрівки та на північний схід від Петрівки. Ці населені пункти розташовані на південь від Покровська.
- Геолокаційні кадри, опубліковані 25 листопада, показують, що загарбники просунулися на північний захід від Дальнього, що на південь від Курахового. Російські мілблогери стверджували, що окупанти нібито просунулися в районі села Берестки на північ від Курахівського водосховища, на 1,5 кілометра вглиб і шириною 3 кілометри біля Зорі на північний захід від Курахового, а також на глибину 750 метрів на південно-східній околиці Курахового. Однак аналітики не знайшли підтвердження цих тверджень.
26 листопада речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські загарбники намагаються взяти під вогневий контроль Курахове та прилеглі українські наземні лінії зв'язку. Наші захисники зберігають контроль над Кураховим.
- Окупанти нещодавно здійснили механізовану атаку на Вугледарському напрямку, але 26 листопада не зробили жодного підтвердженого просування.
- Ворог просунувся у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Новодарівки, що на південний захід від Великої Новосілки.
Пропагандисти стверджували, що ворог нібито просунувся в центральній частині Роздольного й у східній частині Великої Новосілки. Однак ISW не знайшов жодних підтверджень цьому.
- 25 і 26 листопада окупанти продовжували наступати на заході Запорізької області в районі Новоандріївки (на північний захід від Роботиного) і Білогір'я (на північний схід від Роботиного). Втім, жодних успіхів не досягли.
- Загарбники продовжували наступ на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області. Однак, підтвердження змін лінії фронту немає.