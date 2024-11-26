Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Наліт на позиції ворога на Курщині

Воїни ССО здійснили блискучий наліт на позиції противника в Курській області Росії,

– ідеться в повідомленні.

Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції ворожих сил в Курській області. Відтак, вони успішно ліквідували двох військовослужбовців російської армії.

Воїни ССО здійснили наліт на позиції противника: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно під час ведення спеціальної розвідки на Курщині воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції противника.

Внаслідок спеціальних дій операторів ССО було ліквідовано 10 окупантів. Відомо, що ще 3 солдат армії країни-агресорки узято в полон. Відтак, вони, як зазначили в ССО, "поповнили обмінний фонд".