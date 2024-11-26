Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Смотрите также Бойцы ВСУ уничтожили еще 1480 оккупантов на войне: потери России 26 ноября

Налет на позиции врага на Курщине

Воины ССО совершили блестящий налет на позиции противника в Курской области России,

– говорится в сообщении.

Операторы 73 морского центра Сил специальных операций совершили налет на позиции вражеских сил в Курской области. Поэтому, они успешно ликвидировали двух военнослужащих российской армии.

Воины ССО совершили налет на позиции противника: смотрите видео

Напомним, недавно во время ведения специальной разведки на Курщине воины 8-го полка Сил специальных операций совершили налет на позиции противника.

В результате специальных действий операторов ССО было ликвидировано 10 оккупантов. Известно, что еще 3 солдат армии страны-агрессора взяты в плен. Поэтому, они, как отметили в ССО, "пополнили обменный фонд".