При этом общие потери России в войне против Украины уже достигли 733 830 военных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Потери оккупантов по состоянию на 26 ноября

личного состава – 733830 (+1480) человек,

танков – 9435 (+6),

боевых бронированных машин – 19256 (+20),

артиллерийских систем – 20806 (+19),

РСЗВ – 1254 (+0),

средства ПВО – 1004 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19552 (+72),

крылатые ракеты – 2765 (+1),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 30042 (+94),

специальная техника – 3683 (+2)

Потери оккупантов по состоянию на 26 ноября / Фото Генштаб

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