При этом общие потери России в войне против Украины уже достигли 733 830 военных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Потери оккупантов по состоянию на 26 ноября
- личного состава – 733830 (+1480) человек,
- танков – 9435 (+6),
- боевых бронированных машин – 19256 (+20),
- артиллерийских систем – 20806 (+19),
- РСЗВ – 1254 (+0),
- средства ПВО – 1004 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19552 (+72),
- крылатые ракеты – 2765 (+1),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 30042 (+94),
- специальная техника – 3683 (+2)
Потери оккупантов по состоянию на 26 ноября / Фото Генштаб
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