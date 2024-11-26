При этом общие потери России в войне против Украины уже достигли 733 830 военных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Потери оккупантов по состоянию на 26 ноября

  • личного состава – 733830 (+1480) человек,
  • танков – 9435 (+6),
  • боевых бронированных машин – 19256 (+20),
  • артиллерийских систем – 20806 (+19),
  • РСЗВ – 1254 (+0),
  • средства ПВО – 1004 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19552 (+72),
  • крылатые ракеты – 2765 (+1),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30042 (+94),
  • специальная техника – 3683 (+2)

Потери оккупантов по состоянию на 26 ноября / Фото Генштаб

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