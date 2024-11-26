При цьому загальні втрати Росії у війні проти України вже сягнули 733 830 військових, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Втрати окупантів станом на 26 листопада

особового складу – 733830 (+1480) осіб,

танків – 9435 (+6),

бойових броньованих машин – 19256 (+20),

артилерійських систем – 20806 (+19),

РСЗВ – 1254 (+0),

засоби ППО – 1004 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72),

крилаті ракети – 2765 (+1),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94),

спеціальна техніка – 3683 (+2)

Втрати окупантів станом на 26 листопада / Фото Генштаб

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