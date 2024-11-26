При цьому загальні втрати Росії у війні проти України вже сягнули 733 830 військових, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
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Втрати окупантів станом на 26 листопада
- особового складу – 733830 (+1480) осіб,
- танків – 9435 (+6),
- бойових броньованих машин – 19256 (+20),
- артилерійських систем – 20806 (+19),
- РСЗВ – 1254 (+0),
- засоби ППО – 1004 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72),
- крилаті ракети – 2765 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94),
- спеціальна техніка – 3683 (+2)
Втрати окупантів станом на 26 листопада / Фото Генштаб
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