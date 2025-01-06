Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Відповідну інформацію там оприлюднили ввечері в неділю, 5 січня.

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Наступ росіян на Курщині

У Курській області росіяни проводять наступ на Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку. У DeepState повідомляють, що водночас тривають штурмові дії і наших Сил оборони.

Ми поки утримаємося від коментарів. Треба чекати результату, адже бої тривають,

– ідеться в повідомленні.



Росіяни на Курщині ведуть наступальні дії на 3 населені пункти / Карта DeepState

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Нагадаємо, що 5 січня російські Z-воєнкори повідомили, що українські сили на Курщині пішли в контрнаступ. Що відомо про перебіг подій на Курщині, читайте в матеріалі 24 Каналу.