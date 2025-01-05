За даними ЗМІ, а також російських воєнкорів, ЗСУ здійснили спроби атакувати селища Бердінь та Велике Солдатське, які розташовані поблизу міста Суджа, передає 24 Канал.

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Де розташована Бердин, яку атакували ЗСУ

Вдень російські Z-воєнкори повідомляли про висадку українського десанту у хуторі Бердінь. Інші розповідали про захоплення населеного пункту Силами оборони.

У міноборони Росії заявили, що Україна здійснила контратаку штурмової групи у складі двох танків, машини розгородження та дванадцяти бойових броньованих машин із десантом у напрямку хутора Бердин. Оборонне відомство країни-агресорки стверджує про розгром українського угруповання.

Бердин – хутір в Большесолдатському районі Курської області, розташований на північ від Суджі, за 15 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташований хутір Бердин: дивіться на карті

До слова, західні ЗМІ вказали, що несподіваний наступ ЗСУ у Курській області вказує на дві речі: слабкість Кремля, а також спроби Києва зайняти більш вигідні позиції перед початком можливих переговорів за каденції Дональда Трампа.