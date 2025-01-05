По данным СМИ, а также российских военкоров, ВСУ предприняли попытки атаковать поселки Бердень и Большое Солдатское, которые расположены вблизи города Суджа, передает 24 Канал.

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Где расположена Бердин, которую атаковали ВСУ

Днем российские Z-военкоры сообщали о высадке украинского десанта в хуторе Бердинь. Другие рассказывали о захвате населенного пункта Силами обороны.

В минобороны России заявили, что Украина осуществила контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Оборонное ведомство страны-агрессора утверждает о разгроме украинской группировки.

Бердин – хутор в Большесолдатском районе Курской области, расположен к северу от Суджи, в 15 километрах от границы с Украиной.

Где расположен хутор Бердин: смотрите на карте

К слову, западные СМИ указали, что неожиданное наступление ВСУ в Курской области указывает на две вещи: слабость Кремля, а также попытки Киева занять более выгодные позиции перед началом возможных переговоров при каденции Дональда Трампа.