Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Украинские защитники героически противостоят российским оккупантам на всех направлениях фронта.

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Украинские войска сдерживают натиск

В Сумской и Черниговской областях российские войска нанесли удары ствольной артиллерией по приграничным населенным пунктам: Порозок, Карповичи, Гати, Белая Береза, Дружба, Бачевск, Коренек, Тимофеевка, Стариково, Петрушевка и Покровка.

Также зафиксировано авиаудары тремя КАБами по Малой Рыбице и неуправляемыми авиаракетами по Гремячке.

На Харьковском направлении оккупанты атаковали неуправляемыми авиаракетами район Охримовки.

На Купянском направлении украинские воины отражают вражескую атаку вблизи Загрызово. Одну уже удалось отбить.

На Лиманском направлении враг совершил шесть штурмов при поддержке штурмовой авиации у Надежды, Твердохлебово, Заречного, Новосергиевки и Першотравневого. Четыре боестолкновения пока еще продолжаются.

На Северском направлении российские силы совершили один безрезультатный штурм.

На Краматорском направлении продолжаются бои вблизи Часового Яра, где украинские защитники уже отбили две вражеские атаки.

На Торецком направлении Силы обороны отбили три атаки врага у Торецка, Щербиновки и Крымского. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении оккупанты совершили 36 атак в районах Елизаветовки, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Песчаного, Соленого, Нововасильевки, Новоелизаветовки и Ясенового. Украинские воины сдержали 15 атак, еще 16 боев продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики провели 18 атак вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного. Бои продолжаются.

На Времовском направлении шесть раз украинские защитники отражали атаки у Янтарного, Нового Комара и в направлении Константинополя. Две атаки все еще продолжаются. Враг нанес авиаудары КАБами по Андреевке, Улаклам, Темировке и Константинополю.

В Курской области зафиксировано 42 боевых столкновения, из которых 12 до сих пор продолжаются.

На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных действий врага пока не зафиксировано, но продолжаются обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры.