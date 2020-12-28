В Беларуси обвинили польские спецслужбы в том, что они якобы пытались завербовать белорусских дипломата и военного. Но оба отказались от сотрудничества.

Попытки Польши завербовать дипломата и военного: что говорят в Польше

Соответствующий сюжет вышел на государственном белорусском телеканале "Беларусь 1". Его авторы утверждают, что сотрудники польской военной контрразведки "шантажом, подкупом и угрозами" пытались склонить к измене помощника военного атташе Беларуси.

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В итоге дипломат отказался. Но после этого от него вроде бы потребовали покинуть белорусскую дипмиссию в Польше.

Кроме того, стать информатором спецслужба также предлагала белорусскому кадровому офицеру. Он проходил в Польше языковые курсы. В эфире государственного вещателя с гордостью отметили, что военный отказался и сообщил об инциденте властям Белоруссии.

Министерство иностранных дел Беларуси уже отреагировало на инциденты. В сюжете говорится, что в Польше якобы признали попытки вербовки и "попытались замять скандал".

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Что этому предшествовало