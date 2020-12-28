Нові казки пропаганди: у Білорусі заявили про спроби Польщі завербувати дипломата та військового
У Білорусі звинуватили польські спецслужби в тому, що вони нібито намагалися завербувати білоруських дипломата та військового. Але обидва відмовилися від співпраці.
Спроби Польщі завербувати дипломата та військового: що кажуть у Польщі
Відповідний сюжет вийшов на державному білоруському телеканалі "Білорусь 1". Його автори переконують, що співробітники польської військової контррозвідки "шантажем, підкупом і погрозами" намагалися схилити до зради помічника військового аташе Білорусі.
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У підсумку дипломат відмовився. Але після цього від нього начебто зажадали покинути білоруську дипмісію в Польщі.
Крім того, стати інформатором спецслужба також пропонувала білоруському кадровому офіцеру. Він проходив у Польщі мовні курси. В ефірі державного мовники з гордістю відзначили, що військовий відмовився та повідомив про інцидент владі Білорусії.
Міністерство закордонних справ Білорусі вже відреагувало на інциденти. У сюжеті кажуть, що в Польщі нібито визнали спроби вербування та "спробували зам'яти скандал".
До речі Лукашенко вважає, що у Києві діє центр американських спецслужб
Що цьому передувало
- Це не вже вперше Білорусь робить закиди у бік Польщі. Зокрема, самопроголошений президент країни неодноразово заявляв, що Варшава всіляко підігріває протестні настрої білорусів.
- Крім того, він наголошував на збільшенні збройного компоненту в сусідніх Польщі та Литві. Таким чином, на його переконання, НАТО готується до захоплення частини Білорусі.
- Також політик заявляв, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального – це фальсифікація. А такий висновок він зробив після перехопленої білоруськими спецслужбами розмови двох агентів із Польщі та Німеччини – "Майка" та "Ніка".
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