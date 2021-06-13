Протистояння Китаю

Члени G7 погодили запуск глобальної ініціативи щодо розвитку інфраструктурних проєктів у бідніших країнах світу, намагаючись таким чином протистояти зростанню впливу Китаю.

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Інфраструктурний план ухвалили за ініціативи президента США Джо Байдена. Його мета – запропонувати біднішим країнам "орієнтовані на цінності, високоякісні та транспарентні" партнерські відносини.

Ця ініціатива має стати противагою "Новому шовковому шляху" Китаю - проєкту транспортного коридору, що має зв'язати КНР з Європою,

– пише DW.

Боротьба з COVID-19 та іншими пандеміями

Ще однією важливою темою саміту стала боротьба з пандемією коронавірусу. Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон привітав заплановане ухвалення пакту в сфері охорони здоров'я як "історичний момент".

Цією домовленістю провідні демократії світу зобов'язуються запобігти тому, щоб пандемія коли-небудь повторилася у світовому масштабі,

– сказав політик.

Лідери країн "Великої сімки" також планують досягти низку домовленостей у сфері охорони здоров'я. Серед головних пунктів:

швидка розробка та допуск до вакцин;

розробка методів діагностики та лікування;

реформа Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зверніть увагу! В останній день саміту, 13 червня, лідери країн Великої сімки та ЄС мають обговорити кроки у боротьбі зі змінами клімату.

Саміт G7: що відомо

У Великій Британії 11 червня стартував саміт "Великої сімки". Окрім господарки на переговори зібралися США, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія.

Це перша очна зустріч лідерів G7 з початку пандемії. Як "країни-гості" запрошені Австралія, Індія, Південна Корея і Південно-Африканська республіка.

Борис Джонсон наголосив, що зустріч "Великої сімки" має відновити євроатлантичну єдність та співпрацю у розв'язанні глобальних проблем.

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