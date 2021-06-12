Про це сам Макрон написав у твітері 11 червня. Також він опублікував коротке відео теплої розмови з Байденом.

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Ми єдині, – Джо Байден вперше зустрівся з Еммануелем Макроном

Президент США Байден мав неформальну зустріч з президентом Франції Макроном 11 червня – у перший же день саміту G7 у Великій Британії. Це була перша особиста взаємодія двох лідерів після того, як Байден очолив Білий дім.

Речниця Байдена Джен Псакі, як пише The Hill, повідомила, що президенти:

"Обговорили низку регіональних та двосторонніх питань, серед яких COVID-19 та боротьба з тероризмом у Сахелі (так називають регіон центральної Африки на північ від екватора – 24 канал)".

А також "підтвердили важливість партнерства США й Франції" і трансатлантичної співпраці загалом.

Офіційну двосторонню зустріч Байден і Макрон запланували на наступний день, 12 червня.

Водночас Еммануель Макрон опублікував у твітері допис із таким тестом: "Зараз ми разом, єдині, рішучі, щоб досягти результату. Зараз час діяти. Я впевнений – ми так і зробимо".

Зверніть увагу: червневий візит Джо Байдена у Європу – це перша його подорож за кордон після інавгурації у січні 2021. Після саміту G7 у Британії Байден поїде до Брюсселя для участі у саміті НАТО та саміті США з ЄС.

А звідти – на зустріч із президентом Росії Путіним у Женеві.

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