Одразу після прибуття Байден звернувся до американських військових, які зустрічали його на авіабазі: "Я пишаюся тим, що перебуваю тут з усіма вами на початку моєї першої закордонної поїздки на посаді президента".
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Він також запевнив, що союз Британії та США є і буде "життєво важливим джерелом сили" – що особливо важливо зараз, коли світ перебуває у "точці перегину світової історії".
- За словами Байдена, давно час довести, що демократії не тільки можуть вистояти проти диктатур, а й перемогти.
Зустріч Байдена з Путіним: говоритимуть про Сирію, Іран та Україну
Журналістів у Великій Британії серед іншого цікавила й тема майбутньої зустрічі Джо Байдена з російським президентом Джо Байденом (відбудеться у Швейцарії 16 червня).
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У цьому розрізі, як повідомили у ТАСС, помічник президента США розповів, що Байден має намір обговорити з Путіним:
- Питання доставки гуманітарної допомоги в Сирію (де понад 10 років триває громадянська війна).
- Ядерну програму Ірану (зокрема, як можна перетнути фінішну лінію у цьому питанні).
- Останні масштабні хакерські атаки (хоча США офіційно й не вважають, що за ними стояла саме Росія).
- І, найімовірніше, зачеплять тему України.
За підсумками зустрічі у Женеві може відбутися велика спільна пресконференція Володимира Путіна і Джо Байдена. Але тільки в тому випадку, якщо Росія на це погодиться.
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