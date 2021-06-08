А ще й домовилися про 900 тисяч доз вакцини проти COVID-19. Саме стільки наразі Сполучені Штати Америки можуть надати Україні.
До теми В ОП назвали основні теми розмови Зеленського з Байденом
Розмова Байдена й Зеленського: звіт Білого дому
Президент США Джо Байден 7 червня мав телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Речниця Білого дому Джен Псакі опублікувала підсумки переговорів глав держав.
Зеленський і Байден, за словами Псакі, обговорили:
- Плани Вашингтона надати Києву 900 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.
- Необхідність тісної співпраці в царині енергетичної безпеки.
- Загалом боротьбу з пандемією COVID-19.
- Важливими темами були боротьба з корупцією і реформи в Україні.
Джо Байден підтвердив підтримку з боку США суверенітету України, і висловився проти тривалої російської агресії.
Зеленський також отримав запрошення Байдена відвідати США у липні. Ця інформація підтверджена у повідомленні Білого дому.
Читайте також Зеленський пообіцяв Байдену кроки, за які США допоможуть Україні вступити в НАТО, – ЗМІ