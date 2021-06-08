Президент України, як розповіло журналістам проінформоване джерело, взяв на себе певні зобов'язання. А все для того, аби США сприяли вступу України до НАТО і протистоянню добудові "Північного потоку-2".
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Нові подробиці розмови Зеленського з Байденом
За словами джерела, президент США Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський 7 червня поспілкувалися телефоном про:
- Майбутній візит Зеленського до Білого дому (ймовірно, відбудеться вже цього літа у 2021).
- Перебіг реформ в Україні.
- Проблему російського газопроводу "Північний потік-2".
- План дій щодо членства в НАТО для України.
- І підтримку України у протистоянні російській агресії.
Зеленський взяв на себе зобов'язання зробити низку кроків, за якими у Вашингтоні будуть стежити дуже пильно,
– сказало джерело.
А Байден при цьому висловив готовність зробити все можливе у розв'язанні проблеми "Північного потоку-2" та задля інтеграції України в НАТО.
Чому Байден та Зеленський поспілкувалися саме зараз
- Через тиждень, 16 червня, президент Росії Путін і президент США Байден мали б зустрітися у Швейцарії. Серед тем, які зачіпатимуть у розмові, найімовірніше, буде й Україна.
- З огляду на це Зеленський публічно виступив (в інтерв'ю американському порталу AXIOS) із заявою, що перед такою зустріччю Байден мав би з ним поговорити, а якщо такого не станеться – "це буде помилка".
- Збіг це чи ні, але після публікації інтерв'ю розмова Зеленського та Байдена відбулася тієї ж доби. Утім, зауважимо, президент України хотів персональної зустрічі з президентом США віч-на-віч.
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