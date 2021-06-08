Президент України, як розповіло журналістам проінформоване джерело, взяв на себе певні зобов'язання. А все для того, аби США сприяли вступу України до НАТО і протистоянню добудові "Північного потоку-2".

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Нові подробиці розмови Зеленського з Байденом

За словами джерела, президент США Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський 7 червня поспілкувалися телефоном про:

Майбутній візит Зеленського до Білого дому (ймовірно, відбудеться вже цього літа у 2021).

Перебіг реформ в Україні.

Проблему російського газопроводу "Північний потік-2".

План дій щодо членства в НАТО для України.

І підтримку України у протистоянні російській агресії.

Зеленський взяв на себе зобов'язання зробити низку кроків, за якими у Вашингтоні будуть стежити дуже пильно,

– сказало джерело.

А Байден при цьому висловив готовність зробити все можливе у розв'язанні проблеми "Північного потоку-2" та задля інтеграції України в НАТО.

Співрозмовник видання висловив сподівання, що обидві сторони підкріплять свої заяви діями.

Чому Байден та Зеленський поспілкувалися саме зараз

Через тиждень, 16 червня, президент Росії Путін і президент США Байден мали б зустрітися у Швейцарії. Серед тем, які зачіпатимуть у розмові, найімовірніше, буде й Україна.

З огляду на це Зеленський публічно виступив (в інтерв'ю американському порталу AXIOS) із заявою, що перед такою зустріччю Байден мав би з ним поговорити, а якщо такого не станеться – "це буде помилка".

Збіг це чи ні, але після публікації інтерв'ю розмова Зеленського та Байдена відбулася тієї ж доби. Утім, зауважимо, президент України хотів персональної зустрічі з президентом США віч-на-віч.

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