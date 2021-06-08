Президент Украины, как рассказал журналистам информированный источник, взял на себя определенные обязательства. А все для того, чтобы США способствовали вступлению Украины в НАТО и противостоянию достройке "Северного потока-2".

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Новые подробности разговора Зеленского с Байденом

По словам источника, президент США Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня пообщались по телефону о:

Будущем визите Зеленского в Белый дом (вероятно, состоится уже этим летом в 2021).

Ходе реформ в Украине.

Проблеме российского газопровода "Северный поток-2".

Плане действий по членству в НАТО для Украины.

И поддержке для Украины в противостоянии российской агрессии.

Зеленский взял на себя обязательства сделать ряд шагов, за которыми в Вашингтоне будут следить очень пристально,

– сказал источник.

А Байден при этом выразил готовность сделать все возможное для решения проблемы "Северного потока-2" и для интеграции Украины в НАТО.

Собеседник издания выразил надежду, что обе стороны подкрепят свои заявления действиями.

Почему Байден и Зеленский пообщались именно сейчас

Через неделю, 16 июня, президент России Путин и президент США Байден должны встретиться в Швейцарии. Среди тем, которые будут затрагивать в разговоре, скорее всего, есть и Украина.

Учитывая это, Зеленский публично выступил (в интервью американскому порталу AXIOS) с заявлением, что перед такой встречей Байден должен с ним поговорить, а если такого не произойдет – "это станет ошибкой".

Совпадение это или нет, но после публикации интервью разговор Зеленского и Байдена состоялся в тот же день. Впрочем, заметим, президент Украины хотел встречи с президентом США лицом к лицу.