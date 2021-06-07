Поедет в США президент Украины уже этим летом. Как написал Зеленский, посетить администрацию президента США его пригласили в июле.

Важно Зеленский поговорил с Байденом: главные тезисы из разговора президентов

Приглашение для Зеленского

Джозеф Байден позвонил Владимиру Зеленскому 7 июня. Во время разговора украинский президент получил приглашение посетить Белый дом. Зеленский рассказал, что очень ждет этой встречи.

Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США,
– написал Зеленский.

Конкретной даты визита у Зеленского пока не сообщают. Как рассказывал советник Джозефа Байдена, ориентировочно встреча состоится после того, как президент США вернется из Европы. Президент США сказал, что также с нетерпением ожидает встречу.

Когда Зеленский был в США

  • Президент Украины посетил США 23 – 26 сентября 2019 года.
  • Зеленский полетел туда для участия в 74-ой сессии Генассамблеи ООН.
  • Он провел немало встреч, в частности с мировыми лидерами. Главная из которых состоялась с Дональдом Трампом.
  • С тех пор Зеленский только ждал официальных приглашений: как от экс-президента Трампа, так и от Джо Байдена.
  • Владимир Зеленский даже публично заявлял, что Трамп медлит с последующей встречей и он из-за этого разочарован.