Поедет в США президент Украины уже этим летом. Как написал Зеленский, посетить администрацию президента США его пригласили в июле.
Важно Зеленский поговорил с Байденом: главные тезисы из разговора президентов
Приглашение для Зеленского
Джозеф Байден позвонил Владимиру Зеленскому 7 июня. Во время разговора украинский президент получил приглашение посетить Белый дом. Зеленский рассказал, что очень ждет этой встречи.
Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США,
– написал Зеленский.
Конкретной даты визита у Зеленского пока не сообщают. Как рассказывал советник Джозефа Байдена, ориентировочно встреча состоится после того, как президент США вернется из Европы. Президент США сказал, что также с нетерпением ожидает встречу.
Когда Зеленский был в США
- Президент Украины посетил США 23 – 26 сентября 2019 года.
- Зеленский полетел туда для участия в 74-ой сессии Генассамблеи ООН.
- Он провел немало встреч, в частности с мировыми лидерами. Главная из которых состоялась с Дональдом Трампом.
- С тех пор Зеленский только ждал официальных приглашений: как от экс-президента Трампа, так и от Джо Байдена.
- Владимир Зеленский даже публично заявлял, что Трамп медлит с последующей встречей и он из-за этого разочарован.