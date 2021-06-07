Поедет в США президент Украины уже этим летом. Как написал Зеленский, посетить администрацию президента США его пригласили в июле.

Важно Зеленский поговорил с Байденом: главные тезисы из разговора президентов

Приглашение для Зеленского

Джозеф Байден позвонил Владимиру Зеленскому 7 июня. Во время разговора украинский президент получил приглашение посетить Белый дом. Зеленский рассказал, что очень ждет этой встречи.

Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США,

– написал Зеленский.

Конкретной даты визита у Зеленского пока не сообщают. Как рассказывал советник Джозефа Байдена, ориентировочно встреча состоится после того, как президент США вернется из Европы. Президент США сказал, что также с нетерпением ожидает встречу.

Когда Зеленский был в США