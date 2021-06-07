Поїде у США президент України вже цього літа. Як написав Зеленський, відвідати адміністрацію президента США його запросили у липні.
Важливо Зеленський поговорив з Байденом: головні тези з розмови президентів
Запрошення для Зеленського
Джозеф Байден зателефонував Володимиру Зеленському 7 червня. Під час розмови український президент отримав запрошення відвідати Білий дім. Зеленський розповів, що дуже очікує цієї зустрічі.
Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США,
– написав Зеленський.
Конкретнішої дати візиту у Зеленського наразі не повідомляють. Як розповідав радник Джозефа Байдена, орієнтовно зустріч відбудеться після того, як президент США повернеться з Європи. Президент США сказав, що також нетерпінням очікує на зустріч.
Коли Зеленський був у США
- Президент України відвідав США 23 – 26 вересня 2019 року.
- Зеленський полетів туди для участі у 74-ій сесії Генасамблеї ООН.
- Він провів чимало зустрічей, зокрема зі світовими лідерами. Головна з яких відбулася із Дональдом Трампом.
- Відтоді Зеленський лише очікував на офіційні запрошення: як від експрезидента Трампа, так і від Джо Байдена.
- Володимир Зеленський навіть публічно заявляв, що Трамп зволікає із наступною зустріччю і він через це розчарований.