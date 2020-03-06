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      Зеленський розчарований, що Трамп зволікає із зустріччю

      - Читать новость на русском
      Зеленський і Трамп на Генасамблеї ООН / president.gov.ua

      Володимира Зеленського ще восени запрошували до США. Але через майже 10 місяців після його першої телефонної розмови з Дональдом Трампом, конкретного запрошення в Вашингтон все ще не було.

      Відтак український президент хотів би, щоб наступна зустріч не відкладалася у довгий ящик. Про це він розповів в інтерв'ю The Guardian, пише rbc.ua.

      До теми Поїздка Зеленського у США обійшлася у 7,3 мільйони гривень

      Зеленський розповів, що між дипломатами ведуться перемовини про зустріч двох президентів. Однак вони вийшли за ті терміни, які є звичними для Зеленського. 

      Мені сказали, що він (Трамп – ред.) готується. Мені важко це чути. Я людина, яка працює в терміни. Наші дипломати обговорюють це з американськими дипломатами. Я б хотів, щоб у нас була плідна зустрічей,
      – сказав Зеленський.

      Однак, Зеленський висловився, що, незважаючи на заряджену атмосферу у Білому домі через майбутні вибори, все одно хотів би зустрітися з Трампом.

      Коли Зеленський був у США?

      Президент України відвідав США 23-26 вересня. Він провів чимало зустрічей, зокрема з:

      • Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем;
      • Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном;
      • Прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте;
      • Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим;
      • Канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель;
      • З генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

      Зеленський також виступив з потужною промовю на Генасамблеї ООН – головні тези тут. Окрім того, президент провів зустріч з Дональдом Трампом – деталі за посиланням.

      Що відомо про телефонну розмову Трампа і Зеленського

      21 вересня стало відомо, що у липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.
       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Вибори у США Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа Телефонна розмова Зеленського і Трампа Зеленський у США
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