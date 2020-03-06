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      Зеленский разочарован, что Трамп медлит со встречей

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      Владимира Зеленского еще осенью приглашали в США. Но почти через 10 месяцев после его первого телефонного разговора с Дональдом Трампом, конкретного приглашения в Вашингтон все еще не было.

      Поэтому украинский президент хотел бы, чтобы следующая встреча не откладывалась в долгий ящик. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, пишет rbc.ua.

      К теме Поездка Зеленского в США обошлась в 7,3 миллиона гривен

      Зеленский рассказал, что между дипломатами ведутся переговоры о встрече двух президентов. Однако они вышли за те сроки, которые являются привычными для Зеленского.

      Мне сказали, что он (Трамп – ред.) готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча,
      – сказал Зеленский.

      Однако, Зеленский высказался, что, несмотря на заряженную атмосферу в Белом доме из-за будущих выборов, все равно хотел бы встретиться с Трампом.

      Когда Зеленский был в США?

      Президент Украины посетил США 23-26 сентября. Он провел немало встреч, в том числе:

      • Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем;
      • Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном;
      • Премьер-министром Италии Джузеппе Конте;
      • Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым;
      • Канцлером Германии Ангелой Меркель;
      • С генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

      Зеленский также выступил с речью на Генассамблее ООН – главные тезисы здесь. Кроме того, президент провел встречу с Дональдом Трампом – детали по ссылке.

      Что известно о телефонном разговоре Трмпа и Зеленского

      21 сентября стало известно, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, считают вмешательством в президентскую гонку.

      В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Выборы в США Новости США Дональд Трамп Импичмент Трампа Телефонный разговор Зеленского и Трампа Зеленский в США
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