Зеленский разочарован, что Трамп медлит со встречей

Владимира Зеленского еще осенью приглашали в США. Но почти через 10 месяцев после его первого телефонного разговора с Дональдом Трампом, конкретного приглашения в Вашингтон все еще не было.

Поэтому украинский президент хотел бы, чтобы следующая встреча не откладывалась в долгий ящик. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, пишет rbc.ua.

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Зеленский рассказал, что между дипломатами ведутся переговоры о встрече двух президентов. Однако они вышли за те сроки, которые являются привычными для Зеленского.

Мне сказали, что он (Трамп – ред.) готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча,

– сказал Зеленский.

Однако, Зеленский высказался, что, несмотря на заряженную атмосферу в Белом доме из-за будущих выборов, все равно хотел бы встретиться с Трампом.

Когда Зеленский был в США?

Президент Украины посетил США 23-26 сентября. Он провел немало встреч, в том числе:

Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем;

Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном;

Премьер-министром Италии Джузеппе Конте;

Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым;

Канцлером Германии Ангелой Меркель;

С генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский также выступил с речью на Генассамблее ООН – главные тезисы здесь. Кроме того, президент провел встречу с Дональдом Трампом – детали по ссылке.

Что известно о телефонном разговоре Трмпа и Зеленского

21 сентября стало известно, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, считают вмешательством в президентскую гонку.

В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.