А еще и договорились о 900 тысячах доз вакцины против COVID-19. Именно столько сейчас Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине.
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Разговор Байдена и Зеленского: отчет Белого дома
Президент США Джо Байден 7 июня провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опубликовала итоги переговоров глав государств.
Зеленский и Байден, по словам Псаки, обсудили:
- Планы Вашингтона предоставить Киеву 900 000 доз вакцины против коронавируса.
- Необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности.
- В общем борьбу с пандемией COVID-19.
- Важными темами были борьба с коррупцией и реформы в Украине.
Джо Байден подтвердил поддержку со стороны США суверенитета Украины, и высказался против длительной российской агрессии.
Зеленский также получил приглашение Байдена посетить США в июле. Эта информация подтверждена в сообщении Белого дома.
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