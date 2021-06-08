А еще и договорились о 900 тысячах доз вакцины против COVID-19. Именно столько сейчас Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине.

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Разговор Байдена и Зеленского: отчет Белого дома

Президент США Джо Байден 7 июня провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опубликовала итоги переговоров глав государств.

Зеленский и Байден, по словам Псаки, обсудили:

Планы Вашингтона предоставить Киеву 900 000 доз вакцины против коронавируса.

Необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности.

В общем борьбу с пандемией COVID-19.

Важными темами были борьба с коррупцией и реформы в Украине.

Джо Байден подтвердил поддержку со стороны США суверенитета Украины, и высказался против длительной российской агрессии.

Обратите внимание: телефонный разговор Зеленского и Байдена прошел на фоне подготовки к встрече последнего с главой Кремля Путиным в Женеве. По версии Офиса Президента, главными темами разговора были война на Донбассе, противостояние "Северному потоку-2" и евроинтеграция Украины.

Однако в релизе Псаки по итогам разговора президентов именно о "Северном потоке-2" не упоминается.

Зеленский также получил приглашение Байдена посетить США в июле. Эта информация подтверждена в сообщении Белого дома.