Сразу по прибытии Байден обратился к американским военным, которые встречали его на авиабазе: "Я горжусь тем, что нахожусь здесь со всеми вами в начале моей первой зарубежной поездки в должности президента".

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Он также заверил, что союз Великобритании и США есть и будет "жизненно важным источником силы" – что особенно важно сейчас, когда мир находится в "точке перегиба мировой истории".

По словам Байдена, давно пора доказать, что демократии не только могут выстоять против диктатур, но и победить.

Встреча Байдена с Путиным: обсудят Сирию, Иран и Украину

Журналистов в Великобритании среди прочего интересовала тема предстоящей встречи Джо Байдена с российским президентом Джо Байденом (состоится в Швейцарии 16 июня).

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В этом разрезе, как сообщили в ТАСС , помощник президента США рассказал, что Байден намерен обсудить с Путиным:

Вопрос доставки гуманитарной помощи в Сирию (где более 10 лет продолжается гражданская война).

Ядерную программу Ирана (в частности, как можно пересечь финишную линию в этом вопросе).

Последние масштабные хакерские атаки (хотя США официально и не считают, что за ними стояла именно Россия).

И, скорее всего, затронут тему Украины.

По итогам встречи в Женеве может состояться большая совместная пресс-конференция Владимира Путина и Джо Байдена. Но только в том случае, если Россия на это согласится.