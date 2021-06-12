Об этом сам Макрон написал в твиттере 11 июня. Также он опубликовал короткое видео теплой беседы с Байденом.

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Мы едины, – Джо Байден впервые встретился с Эммануэлем Макроном

Президент США Байден имел неформальную встречу с президентом Франции Макроном 11 июня – в первый же день саммита G7 в Великобритании. Это была первое личное взаимодействие двух лидеров после того, как Байден возглавил Белый дом.

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки, как пишет The Hill, сообщила, что президенты:

"Обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов, среди которых COVID-19 и борьба с терроризмом в Сахеле (так называют регион центральной Африки к северу от экватора – 24 канал)".

А также "подтвердили важность партнерства США и Франции" и трансатлантического сотрудничества в целом.

Официальную двустороннюю встречу Байден и Макрон запланировали на следующий день, 12 июня.

В то же время Эммануэль Макрона опубликовал в твиттере сообщение с таким тестом: "Сейчас мы вместе, едины, решительны, чтобы достичь результата. Сейчас время действовать. Я уверен – мы так и сделаем".

Обратите внимание: июньский визит Джо Байдена в Европу – это первая его поездка за границу после инаугурации в январе 2021. После саммита G7 в Британии Байден поедет в Брюссель для участия в саммите НАТО и саммите США с ЕС.

А оттуда – на встречу с президентом России Путиным в Женеве.