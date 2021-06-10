Втім, за ґратами він проведе лише 4 місяці. Решту покарання за свій вчинок чоловік відбуватиме умовно.
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Крім цього, Тарелу також заборонили зберігати зброю протягом 5 років. Водночас його зобов'язали отримувати психологічну допомогу.
Зауважимо, що прокурори клопотали про 18 місяців позбавлення волі для нападника. Тепер Тарел має 10 днів, аби подати апеляцію.
Сам чоловік у ході засідання не заперечував свою провину. Він наголосив, що не шкодує про скоєне, хоч і погодився, що вчинив "імпульсивно".
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Макрон висловився про інцидент
Раніше Макрон закликав не надавати великого значення цьому інциденту. Він відмовився висувати додаткові звинувачення у приватному порядку.
"Вважаю, що це – одиничний випадок. Це не має відвертати увагу від інших проблем, які стосуються більшості", – наголосив президент Франції.