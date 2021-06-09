Там, під час привітання з місцевими мешканцями, глава держави отримав ляпас від невідомого чоловіка ЗМІ дізналися подробиці про француза, який напав на Макрона.

Важливо Макрон отримав ляпас від невідомого чоловіка під час робочого візиту: відео

Що відомо про нападника

Як дізналися журналісти, серед підозрюваних – 28-річний Деміан Тарел, який дав Макрону ляпас. Судячи з його сторінки в інстаграмі, француз є прихильником середньовічних боїв. ЗМІ пишуть, що у своєму місті він навіть створив асоціацію європейських історичних бойових мистецтв.

Під час нападу на президента він крикнув відоме гасло ультраправих: "геть Макронізм" (A Bas La Macronie). Його друг зізнався журналістам, що був шокований вчинком товариша. Він схарактеризував його як спокійну та врівноважену людину, яка зазвичай не робить необдуманих рішень.

Водночас місцеві мешканці майже нічого не знають про свого сусіда.

Більше про інцидент

Еммануель Макрон 8 червня прилетів з робочим візитом у Валанс, де зустрівся з місцевими. Президент подав руку одному з чоловіків, однак той раптово вдарив главу держави в обличчя. Служба безпеки Макрона оперативно втрутилася в інцидент і повалила чоловіка на землю, а самого президента відвела убік.

Наразі зловмисник та його товариш, який фільмував це на камеру, перебувають під вартою. Їм загрожує:

до 3 років в'язниці,

штраф у розмірі 45 тисяч євро.

Чоловік дав ляпас Макрону: дивіться відео

Реакція Макрона

Сам президент Франції закликав не перебільшувати масштаби пригоди.

Цей інцидент, на мою думку, є одиничним випадком. Це не має відвертати увагу від інших проблем, які стосуються життів більшості,

– заявив Макрон.

За його словами, не варто дозволяти агресивно налаштованим людям бути головною темою суспільних дебатів – вони цього не заслуговують.