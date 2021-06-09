Там, во время общения с местными жителями, глава государства получил пощечину от неизвестного мужчины. СМИ узнали подробности о французе, который напал на Макрона.

Важно Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время рабочего визита: видео

Что известно о нападающем

Как узнали журналисты, среди подозреваемых – 28-летний Дэмиан Тарел, который дал Макрону пощечину. Судя по его странице в инстаграме, француз является поклонником средневековых боев. СМИ пишут, что в своем городе он даже создал ассоциацию европейских исторических боевых искусств.

Во время нападения на президента он крикнул известный лозунг ультраправых: "долой Макронизм" (A Bas La Macronie). Его друг признался журналистам, что был шокирован поступком друга. Он охарактеризовал его как спокойного и уравновешенного человека, который обычно не делает необдуманных решений.

В то же время местные жители почти ничего не знают о своем соседе.

Больше об инциденте

Эммануэль Макрон 8 июня прилетел с рабочим визитом в Валанс, где встретился с местными. Президент подал руку одному из мужчин, однако тот внезапно ударил главу государства в лицо. Служба безопасности Макрона оперативно вмешалась в инцидент и повалила мужчину на землю, а самого президента отвела в сторону.

Сейчас злоумышленник и его товарищ, который снимал это на камеру, находятся под стражей. Им грозит:

до 3 лет тюрьмы,

штраф в размере 45 тысяч евро.

Мужчина дал пощечину Макрону: смотрите видео

Реакция Макрона

Сам президент Франции призвал не преувеличивать масштабы происшествия.

Этот инцидент, по моему мнению, является единичным случаем. Это не должно отвлекать внимание от других проблем, касающихся жизней большинства,

– заявил Макрон.

По его словам, не стоит позволять агрессивно настроенным людям быть главной темой общественных дебатов – они этого не заслуживают.