Пощечина вместо рукопожатия

Макрон с рабочим визитом посещает различные города Франции. Его поездка связана с темой питания и гастрономии. В частности, он популяризирует французскую национальную пищу.

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Французского президента сопровождает первая леди Бриджит Макрон. В обед они прибыли в гостиничную школу Эн-Емитажи. Там Макрон подошел, чтобы приветствовать местных жителей, которые ждали его за оградой. Президент подал руку одному из мужчин, однако тот внезапно ударил главу государства в лицо.

На это сразу отреагировали охранники президента. Они набросились на нападающего, а Макрона отвели в сторону. За несколько секунд политик продолжил приветствие с французами, однако уже в сопровождении охраны, которая стояла с ним бок о бок.

Нападающего на президента задержали.

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Перед тем у французского лидера было обеденное заседание в ресторане Bistrot des Clercs. Заведение усиленного охраняли правоохранители. Внутрь пропускали только постоянных клиентов.

Кстати, некоторые улицы города перекрыли даже для пешеходов. Передвигаться ними могли только те люди, которые там живут.