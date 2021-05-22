Глава государства, например, посетил один из столичных ресторанов, где его угостили коктейлем. В ответ он воскликнул "à ta santé", что означает "за здоровье".
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Кто-то из толпы сказал ему на украинском – "Будьмо". Макрон улыбнулся и ответил: "За Украину". Соответствующие кадры в фейсбуке обнародовали украинские дипломаты.
Макрон отвечает на украинское поздравление: смотрите видео
Ранее французский президент выпил кофе на террасе другого парижского заведения вместе с премьер-министром Жаном Кастексом. Этими кадрами Макрон поделился в своем инстаграме.
Франция ослабляет карантин: основное
- На фоне улучшения ситуации с COVID-19 во Франции ввели новый этап смягчения общенациональных карантинных ограничений.
- Комендантский час там теперь будет начинаться не в 19:00, как раньше, а в 21:00. Действовать он будет всю ночь, до 6:00.
- Заведения общественного питания открыли свои террасы для посетителей. Это произошло впервые за последние 6 месяцев.
- Отныне будут работать и театры, кинотеатры, музеи, а также туристические достопримечательности, в частности – Эйфелева башня в Париже.