Глава государства, например, посетил один из столичных ресторанов, где его угостили коктейлем. В ответ он воскликнул "à ta santé", что означает "за здоровье".

Читайте также Она смелая женщина, – Елена Зеленская о встрече с Брижит Макрон

Кто-то из толпы сказал ему на украинском – "Будьмо". Макрон улыбнулся и ответил: "За Украину". Соответствующие кадры в фейсбуке обнародовали украинские дипломаты.

Макрон отвечает на украинское поздравление: смотрите видео

Ранее французский президент выпил кофе на террасе другого парижского заведения вместе с премьер-министром Жаном Кастексом. Этими кадрами Макрон поделился в своем инстаграме.

Франция ослабляет карантин: основное