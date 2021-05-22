Глава держави, наприклад, завітав до одного зі столичних ресторанів, де його пригостили коктейлем. У відповідь він вигукнув "à ta santé", що означає "за здоров'я".
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Хтось із натовпу сказав йому українською – "Будьмо". Макрон усміхнувся й відповів: "За Україну". Відповідні кадри у фейсбкуці оприлюднили українські дипломати.
Макрон відповідає на українське вітання: дивіться відео
Раніше французький президент випив каву на терасі іншого паризького закладу разом із прем'єр-міністром Жаном Кастексом. Цими кадрами Макрон поділився у своєму інстаграмі.
Франція послаблює карантин: основне
- На тлі покращення ситуації з COVID-19 у Франції запровадили новий етап пом'якшення загальнонаціональних карантинних обмежень
- Комендантська година там тепер починатиметься не о 19:00, як раніше, о 21:00. Діятиме вона всю ніч, до 6:00.
- Заклади громадського харчування відкрили свої тераси для відвідувачів. Це сталося вперше за останні 6 місяців.
- Відтепер працюватимуть й театри, кінотеатри, музеї, а також туристичні пам'ятки, зокрема – Ейфелева вежа у Парижі.