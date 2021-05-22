Глава держави, наприклад, завітав до одного зі столичних ресторанів, де його пригостили коктейлем. У відповідь він вигукнув "à ta santé", що означає "за здоров'я".

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Хтось із натовпу сказав йому українською – "Будьмо". Макрон усміхнувся й відповів: "За Україну". Відповідні кадри у фейсбкуці оприлюднили українські дипломати.

Макрон відповідає на українське вітання: дивіться відео



Раніше французький президент випив каву на терасі іншого паризького закладу разом із прем'єр-міністром Жаном Кастексом. Цими кадрами Макрон поділився у своєму інстаграмі.

Франція послаблює карантин: основне