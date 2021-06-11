Як "країни-гості" також запрошені Австралія, Індія, Південна Корея і Південно-Африканська республіка. Це буде перша очна зустріч лідерів "Великої сімки" з початку пандемії. Про це розповіла журналістка та ведуча 24 каналу Тетяна Кругова.

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Саміт стане першим великим міжнародним заходом, в якому візьме участь Джо Байден як президент США. 11 червня планували говорити про відновлення економіки після пандемії, 12 червня на порядку денному – геополітичні виклики, торгівля і розвиток. В неділю, 13 червня, мовитиметься про "безвідповідальну і дестабілізаційну поведінку Росії та Китаю", зазначила ведуча.

"Як бачимо, найболючіше для нас питання, а саме свавілля Росії, лишили на останній день зустрічі. Лишається тільки сподіватися, що у підсумку лідери світу не висловлять занепокоєння, як це зазвичай і буває. Але така ймовірність дуже висока, бо їх власні інтереси для них понад усе", – сказала Тетяна Кругова.

Чому Німеччина відстоювала "Північний потік-2"

Журналістка зазначила, що компанія Nord Stream 2 завершила прокладання першої нитки газопроводу. Упродовж декількох місяців нею можуть пустити газ, про це йдеться у повідомленні самої компанії.

Тепер німці зможуть купувати газ дешевше. Саме тому Ангела Меркель так відстоювала "Північний потік". А ми, самі розумієте, від цієї ситуації тільки програємо, але ж свій народ для неї ближче,

– зауважила Кругова

Крім того, німецька верхівка, на думку журналістки, не хоче ризикувати через надто конфліктне становище України, мовиться про окупацію Криму, Донбасу та російські війська на кордоні. Тетяна Кругова припустила, що Німеччина хоче спокійного партнера, який буде постачати стратегічно важливий товар, тобто газ.

"Німці страхуються, тому і запускають "Північний потік 2". З ймовірністю 99,9% газопровід запрацює до кінця цього (2021 – 24 канал) року. Єдине, що нас поки рятує це те, що контракт із Росією на транспортування газу у нас підписаний до 2024 року, тобто ще 3 роки газ будуть качати через українську ГТС", – сказала ведуча.

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Власні інтереси США

Вона додала, що відповідний контракт – хитрий, навіть якщо Росія раптом перестане качати газ, Україна все одно отримає гроші. Проте це буде лише 3 роки, за прогнозами експертів, коли контракт закінчиться, максимум на що може розраховувати Україна – це перекачування половини нинішнього обсягу російського газу, а саме 20 мільярдів кубометрів, сказала Кругова.

За її словами, й причина не тільки в "Північному потоці-2", Росія вже має "Блакитний потік", "Турецький потік" і активно будує їх відгалуження.

"І ще одне – про власні інтереси. Сполучені Штати борються проти "Північного потоку-2" передусім у власних інтересах. Вони шукають ринки збуту для свого сланцевого газу. Безпека Європи, яку вони декларують, тут ні до чого. Все набагато простіше – only business", – зазначила Тетяна Кругова.

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