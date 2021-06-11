Швидше за все, Меркель поїде до США в липні або серпні. Запланована зустріч з главою Білого дому Джозефом Байденом.

До теми Бундестаг провалив резолюцію про відмову від "Північного потоку-2"

Це буде перший візит Меркель до США за каденції Байдена

Це перший візит канцлерки до Штатів після обрання Байдена президентом. Наразі в Німеччині запропонували вже кілька варіантів, які можуть представити Байдену. Ці заходи зачіпають і Україну.

У Держдепі запевняли, що позиція Вашингтона – незмінна

Раніше у Державному департаменті США зазначили, що Вашингтон незмінний у своїй позиції. Фізичні та юридичні особи, причетні до російського проєкту, будуть покарані. Зокрема, Штати впливатимуть на це політичними інструментами.

Актуально Мета "Північного потоку-2" – внести розбрат, – Кулеба

Зверніть увагу! Напередодні компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила, що морську частину першої нитки трубопроводу завершили. Отож вже готові розпочати пусконалагоджувальні роботи з запуску газу. Вони можуть тривати кілька місяців.