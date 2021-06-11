Скорее всего, Меркель поедет в США в июле или августе. Запланирована встреча с главой Белого дома Джозефом Байденом.
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Это будет первый визит Меркель в США при каденции Байдена
Это первый визит канцлера в Штаты после избрания Байдена президентом. Сейчас в Германии предложили уже несколько вариантов, которые могут представить Байдену. Эти меры затрагивают и Украину.
В Госдепе заверили, что позиция Вашингтона неизменна
Ранее в Государственном департаменте США отметили, что Вашингтон неизменен в своей позиции. Физические и юридические лица, причастные к российскому проекту, будут наказаны. В частности, Штаты будут влиять на это политическими инструментами.
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