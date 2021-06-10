Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что имеющийся подход к проблеме "Северного потока-2" может помочь новой администрации США избежать ухудшения отношений с Германией. Правда, краткосрочно.

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В дальнейшем может быть раздор

По словам дипломата, долгосрочно этот проект способен создать непропорционально большие вызовы для сдерживания агрессии России.

Цель "Северного потока-2" как раз и состоит в том, чтобы внести раздор в трансатлантическое единство,

– подчеркнул Кулеба.

По словам министра, проблему невозможно решить, просто закрыв на нее глаза.

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